Er stalkte sie lange Zeit, dann hat er sie entführt: Seit Sonntag wurde eine Rendsburgerin (29) vermisst, Mutter eines kleinen Kindes. Als mutmaßlichen Täter hatte die Polizei Danial A. (27) ermittelt. Mit einem Foto suchten die Beamten öffentlich nach dem Kieler aus dem Stadtteil Mettenhof.

Die Rendsburgerin war am frühen Sonntagmorgen von einem Angehörigen als vermisst gemeldet worden. „Es ist sofort ermittelt worden“, sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler. Es hätten sich dann Anhaltspunkte darauf ergeben, dass die Vermisste sich „nicht freiwillig“ auf dem ehemaligen Stützpunkt des Marinefliegergeschwaders MFG 5 im Kieler Stadtteil Holtenau befinden könnte.

Ortung des Handys auf MFG-5-Gelände

Der Hinweis auf den verlassenen Militärflugplatz am Ufer der Kieler Förde soll die Ortung des Handys der Vermissten per Funkzellenabfrage gegeben haben.

Einer der Hundeführer mit seinem Spürhund. Foto: Eckard Gehm Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Tatsächlich folgte ein Spürhund am Dienstag zielstrebig einer möglichen Fährte von der Straße auf das Gelände, vorbei an der Flüchtlingsunterkunft in den alten Kasernen.

Das Problem: Das Handy der Vermissten sendet seit geraumer Zeit nicht mehr und das Gebiet, bis 2013 Standort der Sea King Hubschrauber für den SAR-Dienst auf Nord- und Ostsee, ist weitläufig, bot seinerzeit Platz für 1000 Bundeswehrangehörige und zivile Mitarbeiter. Neben den Kasernen gibt es unzählige verlassene Hallen, Schuppen und sogar Bunker.

Polizisten stürmen eines der leerstehenden Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Marinefliegergeschwaders MFG 5 in Kiel Holtenau. Foto: Marcus Brandt/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Polizisten observierten den Entführer

Insgesamt umfasst das Gelände 92 Hektar, davon sind 26 bewaldet. „Daher haben wir Kräfte der Bereitschaftspolizei Eutin herangezogen“, so Oberstaatsanwalt Bimler. Darunter die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, ausgebildet und ausgerüstet für einen schnellen Zugriff. Auch Polizei-Drohnen kreisten.

Am Dienstagabend dann die erleichternde Nachricht: Die Frau lebt, ihr Entführer ist festgenommen worden. „Am Abend gelang es, den Verdächtigen Danial A. auf dem Gelände zu sehen und zu observieren“, sagte Oberstaatsanwalt Bimler. Er sei dann durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen worden. „Kurz darauf wurde die Geschädigte in einem alten Hangargebäude aufgefunden.“

Die Mutter aus Rendsburg soll nicht schwer verletzt sein. Bimler: „Die Geschädigte wurde zu medizinischen Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.“