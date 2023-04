Großbrand in Hamburg Foto: dpa/Jonas Walzberg up-down up-down Feuer in Autohändler-Lagerhalle Großbrand in Hamburg ist auch am Ostermontag noch nicht gelöscht und | 09.04.2023, 10:36 Uhr | Update vor 31 Min. Von Dana Ruhnke dpa | 09.04.2023, 10:36 Uhr | Update vor 31 Min.

Am frühen Sonntagmorgen stehen in Hamburg zwei Lagerhallen in Flammen. Die Löscharbeiten werden wohl noch den ganzen Tag andauern. Einsatzkräfte sprechen von einem „außergewöhnlichen Einsatz“.