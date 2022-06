Mit der Sehnsucht nach Vergangenem spielt auch Martin Scorseses «Hugo Cabret». Die Großproduktion in 3D bekam ebenfalls fünf Preise, allerdings nur in Nebenkategorien. Dabei gab es auch einen Oscar für die in Frankfurt ansässige Spezialeffekt-Firma Pixomondo. Alle anderen deutschen Anwärter wie der Regisseur Wim Wenders gingen leer aus. Beste Schauspieler wurden Meryl Streep und der «Artist» Jean Dujardin.

Dujardin gilt spätestens seit der Oscar-Nacht als «French Clooney», da er sich mit einer geballten Portion Charme gegen den ebenfalls nominierten US-Superstar George Clooney durchsetzen konnte. Der 39-Jährige gewann als erster Franzose überhaupt den begehrten Preis als bester Schauspieler. Er verkörpert in «The Artist» einen Stummfilmstar, der an der Einführung des Tonfilms scheitert. Im Film spricht er fast kein Wort, bedankte sich auf der Bühne des Hollywood & Highland Center dann mit fester Stimme: «Wow, das ist genial, merci, formidable!» Frankreich feierte den Oscar-Erfolg am Montag überschwänglich.

Es ist 83 Jahre her, dass ein Stummfilm mit dem Haupt-Oscar prämiert wurde. Der Erfolg wurde in Paris von Premierminister François Fillon als «historische Premiere» gefeiert. «Artist»- Regisseur Hazanavicius verbeugte sich in seiner Dankesrede ausdrücklich vor dem Mythos der alten Traumfabrik und sagte gleich dreimal hintereinander: «Ich danke Billy Wilder!». Der 2002 gestorbene Regisseur («Sunset Boulevard») sei für ihn «die Seele Hollywoods».

Der 82 Jahre alte Kanadier Christopher Plummer sorgte für einen weiteren Rekord bei der 84. Oscar-Gala, die routiniert, aber ohne große Höhepunkte von Billy Crystal moderiert wurde. Plummer stemmte die Trophäe als bester Nebendarsteller in die Luft - und ist damit der bisher älteste Gewinner in dieser Kategorie. «Du bist nur zwei Jahre älter als ich - wo bist du nur mein Leben lang gewesen?!», sagte Plummer. In dem Drama «Beginners» spielt er einen älteren Mann, der sich erst nach dem Tod seiner Ehefrau zu seiner Homosexualität bekennen kann.

Mit den Tränen kämpfte Meryl Streep (62) auf der ganz im Nostalgie-Trend dekorierten Bühne. Die Amerikanerin zeigte viel Gefühl nach ihrer Ehrung als «Die Eiserne Lady» Margaret Thatcher. Sie bedankte sich zuerst bei ihrem Mann für 35 Jahre Ehe: «Alles, was mir in meinem Leben am Wichtigsten ist, hast du mir geschenkt.» Ihrem Maskenbildner dankte sie für 30 Jahre Treue. Die 17. Nominierung brachte Streep den dritten Oscar ihrer Karriere. Streep kommentierte das mit Selbstironie: «Als ich eben meinen Namen hörte, hatte ich das Gefühl, dass halb Amerika aufstöhnt: "Nein, nicht schon wieder die..."»

Octavia Spencer gewann dagegen gleich mit ihrer ersten Nominierung einen Oscar: Die 39-jährige Afro-Amerikanerin wurde für ihre Leistung in dem Rassendrama «The Help» als beste Nebendarstellerin geehrt.