Christoph Gehl aus Eutin Beinahe-Bürgermeister klaut Geld aus SPD-Kasse und arbeitet jetzt an der Tankstelle Von Eckard Gehm | 13.10.2023, 12:19 Uhr Christoph Gehl sprach vor Gericht darüber, warum er das Geld stahl und wie schwer sein Leben nun angeblich sei. Foto: Eckard Gehm up-down up-down

Tiefer Fall eines Wahlsiegers: Christoph Gehl wurde in Eutin in Schleswig-Holstein zum Bürgermeister gewählt, sein Amt trat er aber nie an, weil er in die SPD-Kasse gegriffen hatte. Jetzt ist er zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden.