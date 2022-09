Unter dem Motto „Herr Lindner: 1 Dienstwagen oder 50 Klimatickets?“ demonstrierten Greenpeace-Mitglieder vor der FDP-Zentrale. Foto: dpa/Paul Zinken up-down up-down Lindner äußert sich Greenpeace demonstriert vor FDP-Zentrale für Klimaticket Von dpa | 18.09.2022, 16:10 Uhr

Wie geht es mit dem 9-Euro-Ticket weiter? Mit dieser Frage wollen sich die Verkehrsminister der Länder am Montag beschäftigen. Die Umweltorganisation Greenpeace demonstrierte bereits am Sonntag für ein Klimaticket – vor der FDP-Zentrale in Berlin.