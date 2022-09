Filmfestspiele in Venedig Foto: Claudio Onorati/ANSA/dpa up-down up-down Filmfest Venedig Goldener Löwe für Dokumentarfilm von Laura Poitras Von dpa | 10.09.2022, 20:29 Uhr

In „All the Beauty and the Bloodshed“ erzählt die US-Regisseurin Laura Poitras vom politischen und künstlerischen Schaffen der Fotografin Nan Goldin. Außerdem triumphiert bei den Festspielen Cate Blanchett.