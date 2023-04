Heidi Klum dreht derzeit die 18. Staffel von Germany‘s Next Topmodel. Steht schon fest, wer im Halbfinale steht? Foto: Richard Hübner/ProSieben/dpa up-down up-down Insiderinfos zur Show Geheime Liste von GNTM: Diese Kandidatinnen fliegen wohl in der nächsten Folge raus Von Laura Cäcilia Wolfert | 09.03.2023, 19:21 Uhr | Update vor 47 Min.

Auf Social Media kursiert eine geheime Liste zu Germany’s Next Topmodel 2023 – sie soll verraten, welche Kandidatinnen es in das Halbfinale schaffen und wer in der nächsten Folge kein Foto von Heidi Klum bekommt.