In Mecklenburg-Vorpommern ist ein junger Rottweiler von Tierquälern ertränkt worden. (Symbolbild) FOTO: imago images/George Ostertag Tat in Mecklenburg-Vorpommern Junger Rottweiler mit Amboss und Gewichten ertränkt Katja Müller | 21.03.2022, 15:32 Uhr | Von| 21.03.2022, 15:32 Uhr | 1 Leserkommentar

Ein junger Rottweiler ist in Mecklenburg-Vorpommer in einem See ertränkt worden. Feuerwehrleute können die Tat nicht fassen. Nach den Tierquälern wird gesucht.