Niedrige Temperaturen Glätte und Frost: So wird diese Woche das Wetter in Niedersachsen Von Laurena Erdmann | 06.02.2023, 12:40 Uhr

Diese Woche wird es frostig kalt. Die Temperaturen reichen in der Nacht bis zu -8 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montag vor Glätte in Niedersachsen.