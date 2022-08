Wolken über dem Schwarzwald Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Wetter Gewittertage neigen sich dem Ende - Folgen meist glimpflich Von dpa | 28.08.2022, 02:41 Uhr

So viel Regen gab es vielerorts schon lange nicht mehr. Am Wochenende schüttete es in einigen Regionen heftig - einige Dörfer und Straßen wurden von Schlamm überflutet, der von Feldern strömte.