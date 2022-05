Auf das schöne Wetter folgen in vielen Teilen Deutschlands Unwetter mit Gewitter und Starkregen. FOTO: dpa/Patrick Pleul (Symbolbild) Warnung des DWD Unwetter in Niedersachsen: Hier gibt es Starkregen und schwere Gewitter Von Jakob Patzke | 19.05.2022, 12:22 Uhr

Am Donnerstag ist es zunächst wieder vorbei mit dem sommerlichen Wetter in Deutschland. Ein Tiefdruckgebiet bringt zum Teil schwere Unwetter mit sich. In Niedersachsen muss vor allem mit Starkregen und schweren Gewittern gerechnet werden.