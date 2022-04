Die Lieder ...haben Titel wie «Ab in den Süden», «M acarena» oder « Sa mba de Janeiro». Ein besonders erfolgreicher Sommerhit war der «K etchup Song» von Las Ketchup (2002) - er hielt sich laut Media Control sieben Wochen auf Platz 1 der Charts. Auch dieses Jahr gibt es mehrere Anwärter auf den Sommerhit, etwa «G et Lucky» von Daft Punk, Robin Thicke mit «B lurred Lines» oder «S trand» von Yasha werden immer wieder genannt. Ko miker Helge Schneider dagegen versucht es mit «S ommer, Sonne, Kaktus».

Der Text ...sollte nicht zu anspruchsvoll sein. «Beim Hören des Songs wollen wir uns leicht fühlen, wie wir uns das vielleicht bei einem Sommertag am Strand vorstellen», erklärt Musikexperte Prof. Udo Dahmen, einer der beiden Geschäftsführer der Popakademie Mannheim. Tatsächlich zählte Ricky Martin in seinem Megasommerhit «Maria» (1995) nur bis drei - auf spanisch. Rumänisch funktioniert auch: Mit «D ragostea din tei» (deutsch: «Liebe auf dem Lindenbaum») landeten die drei Jungs von O-Zone 2004 einen Riesenhit. Unabhängig von der Sprache sollte es um Sonne und Strand gehen: «Vamos a la playa» (spanisch für «Lass uns zum Strand gehen») singen oder ständig das Wort «summer» einstreuen, ist immer gut. «Alle können nach kurzer Zeit mitsingen - ob betrunken oder nicht», fasst Musikpsychologe Prof. Andreas Lehmann zusammen.

Die Melodie ...muss direkt ins Ohr gehen. «Es zählt eine eingängige Melodie gepaart mit nicht zu langsamen Rhythmus und einem Groove, der vielleicht an Sommerwind und sanftes Fächeln erinnert», beschreibt es Prof. Dahmen. Viele Songs lebten von Einflüssen jamaikanischer Musik wie Reggae. Auch Samba-Rhythmen seien öfter zu hören, so der Wissenschaftler. Ganz wichtig: Man muss zu den Liedern tanzen können.

Die Zielgruppe ...sind wir alle! «Sommerhits sind das Vehikel, das die Leute zusammenbringt», sagt Prof. Lehmann. Draußen sein, warme Temperaturen, zusammen trinken und tanzen - zum besonderen Lebensgefühl im Sommer gehörten bestimmte Lieder, so der Psychologe. «Der Sommerhit ist der Kulminationspunkt all dieser Sehnsüchte», sagt auch Experte Dahmen. Und gerade weil viele in dieser Jahreszeit Positives erlebten, erinnerten sie sich auch oft noch Jahre danach an diesen einen Hit, zu dem sie damals dieses und jenes taten...

Die Plattenindustrie ...ist nicht wirklich Schuld. «Die meisten Sommerhits ergeben sich eher», sagt der Business Direktor und ebenfalls Geschäftsführer der Popakademie Mannheim, Prof. Hubert Wandjo. Es gebe zwar immer wieder Produzenten, die bewusst versuchten, solche Hits zu produzieren. Entscheider sei aber das Publikum. Große Neuveröffentlichungen gibt es laut Wandjo im Sommer jedenfalls nicht - Hauptzeit für neue Alben sind das Frühjahr und der Herbst.