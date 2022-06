Bewegung gehört zum Wohlfühlen dazu – erst recht bei Grundschulkindern. FOTO: Erika Schwietert up-down up-down Gesundheitsprojekt Grafelder Schüler sind fit 15.03.2012, 13:57 Uhr

Wer viel lernen will, muss fit sein. Und er braucht Bewegung. Das machte die Ökotrophologin Monika Rahimi bei ihrem Besuch an der Grundschule in Grafeld deutlich. Dort war sie im Rahmen des Projektes Klasse 2000, unterstützt von der Simper-Stiftung Berge, bei der ersten Klasse zu Gast. Und tatsächlich: Es ging lebhaft und lebendig zu.