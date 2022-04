Default Bild FOTO: Archiv Gesmolder C-Jugend scheiterte gegen Bad Laer Trotz guter Leistung kein Punktgewinn Von Frederike Haar | 22.08.2011, 17:03 Uhr

In der ersten Partie der C-Jugend in der neuen Bezirksliga-Saison standen sich am Samstag der Gastgeber Viktoria Gesmold und der SV Bad Laer gegenüber. Trotz einer guten Leistung wurden die Jungs leider nicht durch einen Sieg belohnt.