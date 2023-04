Heidi Klum Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa up-down up-down ProSieben „Germany's Next Topmodel“: Cassy und Marielena sind raus Von dpa | 28.04.2023, 02:53 Uhr

Sie scheiterten am Bällebad als Catwalk-Boden - zwei Kandidatinnen haben es in dieser Woche nicht in die nächste „GNTM“-Runde geschafft.