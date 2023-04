Roger Waters darf am 28. Mai in Frankfurt auftreten, gab das Verwaltungsgericht Frankfurt bekannt. Foto: dpa/EUROPA PRESS/Lorena Sopêna up-down up-down Trotz Antisemitismusvorwürfen Gerichtsentscheidung: Roger Waters darf in Frankfurt auftreten Von dpa | 24.04.2023, 14:52 Uhr | Update vor 30 Min.

Auch, weil sich Sänger Roger Waters an Symbolen der nationalsozialistischen Herrschaft bedient, sollte ein Auftritt in der Festhalle in Frankfurt verhindert werden. Ein Gericht erlaubt das Konzert aber. Wieso?