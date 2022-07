Mithilfe der politischen Gemeinde arbeitet die Kirchengemeinde schon seit Längerem an der Verschönerung der Herz-Jesu-Kirche und ihres Umfeldes. Nun ist es gelungen, die Herz-Jesu-Kirche mit Strahlern ins rechte Licht zu rücken, berichtete Bürgermeister Reinhard Wilke (CDU) in einer Gemeinderatssitzung am Dienstagabend.

Außerdem gönnen sich die Gewerbetreibenden zum Jubiläumsjahr einen neuen Gewerbebaum. Beides will der neue Gemeindepfarrer Ansgar Stolte feierlich weihen, kündigte Wilke an. Und zwar am Samstag, 1. Dezember, nach der Abendmesse um 17 Uhr. Außerdem nutze die Kirchengemeinde diese Gelegenheit zum Auftakt ihrer Aktion „Lebendiger Adventskalender.“

Richtig los gehen die Feierlichkeiten zum Ortsjubiläum mit einer Silvesterparty. Doch wie soll die heißen? Wir warten auf 825 Jahre?, wie ein Mitstreiter vorschlug. „Reinhard, habe ich ihm gesagt, das geht nicht,“ zwinkert der Bürgermeister. „Countdown-Party ist angesagt.“

Bei der Kombination aus Gewerbeschau und Kirmes am 20. und 21. April bei der Reithalle bleibt es, berichtet Wilke weiter. In der Reithalle selbst solle es aber nur Kaffee und Kuchen geben. Die Aussteller würden auf der anderthalb Hektar großen Wiese daneben untergebracht, zum Teil in einem 1200 Quadratmeter großen Zelt.

Am Samstag, 4. August, möchte die Gemeinde versuchen, ein Frühstück mit 825 Teilnehmern an einer Tafel auf der Hauptstraße von der Kirche bis zum Eiscafé Siciliani auf die Beine zu bekommen. Die Gemeinde spendiert die Brötchen, Kaffee, Tische und Bänke sollen die Teilnehmer mitbringen. Los geht es um 9Uhr, ab 11 Uhr soll das Kettenkamper Frühstück zwanglos in einen Frühschoppen übergehen. Die originelle Idee dazu hatte Anita Lennartz.

Der Festakt zum Jubiläumsjahr wird auf dem Erntefestwochenende im September verlegt. Er findet am Abend des 6. Septembers in der Reithalle statt. Tags darauf, am Samstag, 7. September, findet an gleicher Stelle das Erntefest statt. Und am Sonntag schließlich folgt der große Umzug der Mottowagen und Musikgruppen durch den Ort.