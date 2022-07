Türen knarzen, das Licht geht an, der Vorhang öffnet sich, und man steht in einem Neuenkirchener Wohnzimmer. Noch ist im Leben des Ehepaars Thalhäuser (gespielt von Jens van Koten und Martina Sommerei) alles ganz normal. Als allerdings ihr Sohn Dorian (Florian Hinxlage) mit einer Zeitmaschine, die er beim Herumstöbern in Kalkriese gefunden hat, auf die Bühne tritt, nimmt das von Autorin Lisa Winter geschriebene Musical Fahrt auf. Von nun an geht es temporeich durch die Neuenkirchener Vergangenheit.

Die Familie reist aufmerksam durch die Jahrhunderte und löst neben manch privaten Sorgen – Dorian verliebt sich im 17. Jahrhundert in Danitza (Lisa-Marie Lindemann), und die Schlafkrankheit der Mutter Thalhäuser heilt der berühmte Dr. Eisenbarth (Waldemar Winter) – auch einige Geheimnisse der Neuenkirchener Vergangenheit. Die vielen Amerika-Auswanderer, die es Mitte des 19. Jahrhunderts gab, werden dabei ebenso thematisiert wie die zweikonfessionelle Kirchengeschichte der Gemeinde, eine Stippvisite ins Jahr 32000 vor Christus und die Zeit der Tschernobyl-Katastrophe, die Dorian dem neugierigen Dr. Eisenbarth bei einem Abstecher ins Jahr 1986 näherbringt. Dass ein Happy End bei all der Aufregung nicht fehlen darf, ist selbstverständlich – dafür reist das Ensemble am Ende zur Abwechslung sogar ein wenig in die Zukunft.

Die Unterstützung des Heartchors und der Kreismusikschule wirkte sich musikalisch gesehen sehr belebend auf das Stück aus. Nicht nur von der Bühne aus mit Gesang unterhalten zu werden, sondern auch von der Empore (wo sich der Heartchor positionierte) und dem Publikumsraum (Autorin Lisa Winter sang ihre Lieder von der Seite des Saals), sorgte für Abwechslung.

Mit einer kurzweiligen Geschichte, musikalisch vielseitigen Akzenten und einer nicht überladenen Bühnenkulisse geriet die Musical-Premiere im Kulturbahnhof zu einem vollen Erfolg. Das Herzblut, das alle Beteiligten in den vergangenen Wochen und Monaten in das Projekt gesteckt hatten, war von den Kostümen bis zur Lichtshow deutlich zu spüren. Die Hauptdarsteller glänzten mit schauspielerisch und gesanglich ansprechenden Leistungen. Der positive Gesamteindruck wurde von zahlreichen Nebendarstellern und der historischen Zeitreise perfekt abgerundet.

Wer die Premierenvorstellung verpasst hat, hat am Mittwoch (18. 1.) um 19 Uhr und am Sonntag (22. 1.) um 16 Uhr zwei weitere Chancen, in die Neuenkirchener Vergangenheit zu reisen.