Hapag-Lloyd FOTO: Marcus Brandt Panorama Geldsegen für Hamburg: Hapag-Lloyd verzehnfacht Dividende Von dpa | 25.02.2022, 14:53 Uhr | Update vor 41 Min.

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) kann sich über einen Geldsegen aus dem Hamburger Anteil an der Reederei Hapag-Lloyd freuen. Angesichts sprudelnder Gewinne in der Containerschifffahrt verzehnfacht Hapag-Lloyd die Dividende und will für 2021 je Aktie 35 Euro ausschütten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Dividendenvorschlag des Vorstands bedarf formal noch der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie später der Hauptversammlung. Die Gesamtausschüttung wird mit 6,2 (Vorjahr: 0,6) Milliarden Euro angegeben.