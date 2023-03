In Karlsruhe ist die Polizei wegen einer Geiselnahme in einem Großeinsatz. Foto: dpa/Einsatzreport24 up-down up-down Tatgeschehen läuft Geiselnahme in Karlsruhe – was bislang bekannt ist und | 10.03.2023, 18:05 Uhr | Update vor 27 Min. Von dpa Jakob Patzke | 10.03.2023, 18:05 Uhr | Update vor 27 Min.

In Karlsruhe läuft derzeit eine Geiselnahme in einer Apotheke. Die Polizei befindet sich nach eigenen Angaben in Kontakt mit dem mutmaßlichen Geiselnehmer.