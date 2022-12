In Dresden ist eine Geiselnahme im Gange. Foto: dpa/Jörg Schurig up-down up-down Polizeigroßeinsatz beendet Geiselnahme in Dresden – Verdächtiger soll eigene Mutter getötet haben und | 10.12.2022, 11:22 Uhr | Update vor 9 Min. Von Flora Hallmann dpa | 10.12.2022, 11:22 Uhr | Update vor 9 Min.

In der Dresdner Innenstadt hat ein Mann am Samstagvormittag zwei Geiseln genommen, darunter ein Kind. Zuvor stürmte der Tatverdächtige das „Radio Dresden“ – und soll seine Mutter erschossen haben. Was bislang über die Tat bekannt ist.