Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Ausstellung Gedenkstätte Hohenschönhausen eröffnet neuen Bereich Von dpa | 21.02.2023, 12:47 Uhr

Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen öffnet einen neuen Bereich in dem früheren Untersuchungsgefängnis der Stasi und stellt dort den Arbeitsalltag von Gefangenen dar. Dafür wird in dem ehemaligen etwa 500 Quadratmeter großen Küchen- und Wohntrakt der Anstalt moderne Technik eingesetzt, wie die Gedenkstätte am Dienstag mitteilte. Dabei werden etwa digitale Inhalte wie Fotos oder Videos mit Hilfe einer App (Augmented-Reality-App) in die reale Welt integriert. Die Ausstellung „In Zwangsgemeinschaft. Die Arbeitskommandos der Strafgefangenen in Hohenschönhausen“ wird in Deutsch und Englisch präsentiert und an diesem Donnerstag offiziell eröffnet.