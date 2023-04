Kerzen mit den Namen der vier bei Schüssen getöteten Jugendlichen und Teddybären mit Abschlussmützen stehen vor dem Tanzstudio Mahogany Masterpiece in Dadeville, Alabama. Foto: dpa/Kimberly Chandler up-down up-down Vier Tote durch Schüsse Geburtstagsdrama in den USA: Polizei nimmt drei Verdächtige fest Von dpa | 20.04.2023, 08:52 Uhr

Bei einer Geburtstagsfeier einer 16-Jährigen sind am Samstag vier Menschen getötet worden, vier weitere Opfer schweben noch in Lebensgefahr. Die Polizei nahm nun drei Verdächtige in dem Fall fest.