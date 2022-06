Mit dem SV Großefehn stellt sich die zwölftplatzierte Mannschaft der vergangenen Landesligasaison in Melle vor. Das Team von Trainer Uwe Schröder wird laut Brockmeyer sicher alles geben, um einen guten Saisonstart hinzulegen. „Trotzdem geht der SC Melle 03 als Favorit in diese Partie. Gleich von Anfang an wollen wir die Heimstärke der letzten Saison erneut unter Beweis stellen. Trotzdem werden wir den Gegner keinesfalls unterschätzen“, betonte er. Fünf Spieler werden Trainer Farhat Dahech auf jeden Fall fehlen: Fatmir Dusinovic (Urlaub), Danny Enthof (Urlaub), Majid Saadath-Khah (Muskelfaserriss), Niklas Pörschke (Aufbautraining) und Christian Mäscher (Reha nach Schulterverletzung) fallen noch aus.

In der Kreisliga starten die ersten Gesmolder Herren mit anspruchsvollen Derbys gegen Borgloh, Riemsloh und Welling in die Saison. „Dieser Start hat es in sich“, befand Trainer Frank Schwöppe.

Den Auftakt bildet am Sonntag das Auswärtsspiel beim Bezirksligaabsteiger TuS Borgloh. „Die Borgloher haben sich als Aufsteiger des Vorjahres nicht in der Bezirksliga halten können, aber zum Ende der Spielzeit einige achtbare Ergebnisse erzielt. Dementsprechend zählt der Gegner, der mit einem neuen Kunstrasenplatz zudem über verbesserte Bedingungen verfügt, auch in dieser Saison zu den Mitfavoriten auf den Titel. Als ,Vizemeister‘ der Vorsaison werden sicher auch wir diesem Kreis zugeordnet, wobei die Vorbereitung auf die neue Saison allerdings eher durchwachsen verlaufen ist. Es bleibt abzuwarten, ob wir mit unserem verjüngten Kader schon zu Saisonbeginn unser ganzes Potenzial abrufen können“, so Schwöppe. Nach einem Kreuzbandriss wird Claus Hüdepohl längerfristig ausfallen, verletzungsbedingt fehlen außerdem Tim Hünnefeld und Julian Stratmann.

Nach einer erfolgreichen Vorbereitungsphase starten auch die ersten Riemsloher Herren mit hoher Motivation in die neue Saison, die die Elf von Trainer André Gizinski gerne mit einem Heimsieg gegen SF Oesede am Sonntag beginnen würde. „Die Oeseder Mannschaft spielt sehr körperbetont und steht gut hinten drin, das wird keine leichte Aufgabe, aber wir wollen den Sieg“, so Gizinski nach der Niederlage im Pokalspiel am vergangenen Wochenende. Mit hohem Respekt und gesundem Selbstvertrauen blickt Wellings erste Herrenmannschaft dem Spiel gegen den klaren Favoriten aus Bad Essen entgegen. „Die Bad Essener sind gerade erst aus der Bezirksliga abgestiegen. Sie werden sicher mit dem Anspruch auf Wiederaufstieg in die Saison starten. Wir freuen uns auf das Spiel und sind sehr gespannt auf diesen Gegner“, so WTV-Trainer Stephan Quatmann. Markus Prume, Timo Hoffmann und Jens und Sascha Prause fallen krankheits- und verletzungsbedingt aus.

In der Kreisklasse ist Derbytime angesagt: Westerhausen I und II stehen sich in ihrem ersten Saisonspiel gegenüber. Spannung verspricht die Begegnung zwischen dem dritten Herrenteam des SCM und der Mannschaft des SuS Buer am Samstag.

„Wir machen uns auf ein enges Spiel gegen eine junge, heiße und läuferisch starke Bueraner Mannschaft gefasst, die in der vergangenen Saison gute Leistungen gezeigt hat. Unsere Vorbereitungsphase war okay. Es sind einige neue Spieler aus dem Jugendbereich dazugekommen – die Mannschaft muss sich zunächst neu sortieren, sodass es schwierig ist, im Voraus eine Prognose abzugeben. Ich hoffe auf ein 1:0 für uns, es kann aber auch anders laufen“, spekulierte SCM-Trainer Dieter Rensmann vorsichtig.