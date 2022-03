Fürstin Charlène FOTO: VALERY HACHE Adel Fürstin Charlène nach Klinikaufenthalt zurück in Monaco Von dpa | 12.03.2022, 18:28 Uhr | Update vor 7 Min.

Fürstin Charlène von Monaco war für mehrere Monate medizinischer Behandlung in Südafrika. Jetzt will sie ihre Erholung an der Seite ihrer Familie fortführen.