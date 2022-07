Der Brand entstand am Montagabend nach dem Befeuern eines Ofens. Nach Angaben der Polizei war es in einem Ofen zu Funkenflug gekommen, der wenige Augenblicke später den Schornstein in Brand setzte. Die Freiwillige Feuerwehr Twist löschte das Feuer. Durch die Brandschäden und durch Löschwasser wurde das Haus unbewohnbar.