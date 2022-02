Krankenhaus FOTO: Julian Stratenschulte Panorama Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Menden Von dpa | 28.02.2022, 08:08 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos in Menden (Märkischer Kreis) sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 85 Jahre alter Autofahrer und seine 83 Jahre alte Beifahrerin erlitten bei dem Unfall am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Mann musste demnach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Frau sei mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.