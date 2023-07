Wenn Ken (Ryan Gosling) und Barbie (Margot Robbie) reisen, dürfen die Rollerblades nicht fehlen. Foto: Warner Bros. Pictures up-down up-down Perfekte Welt? Puppen, Burger, Startverbot: Barbie-Film sorgt vor Kinostart für mächtig Wirbel in Pink Von Sebastian Lohse | 18.07.2023, 22:45 Uhr

Am 20. Juli startet der heiß erwartete Barbie-Film in den Kinos weltweit. Doch schon vorher sorgt das Werk aus Barbie-Land für Aufsehen in der echten Welt. Wofür es Kritik hagelt.