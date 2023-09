Bei einem heftigen Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Kampen auf Sylt sind am Freitagabend vier Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Ein Sachverständiger vom Festland soll nun die Ursache für den Zusammenstoß klären, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Alarmruf .

Der Unfall ereignete sich der nicht nur für Touristen wichtigen Verbindungsstraße zwischen List und Kampen. Die Straße musste am Abend für mehrere Stunden gesperrt werden.

Staatsanwaltschaft wurde nach Unfall auf Sylt eingeschaltet

Eine Person wurde eingeklemmt, so dass die Feuerwehr mit schwerem Gerät arbeiten musste. Nähere Angaben zu den verletzten Personen machte die Polizei zunächst allerdings nicht. Die Ermittlungen dauern an. Nun wurde auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Die Hintergründe dazu sind am Samstag noch unklar.

Die Fahrzeuge waren offenbar mit hoher Geschwindigkeit zusammengestoßen. Dabei wurden sie vollständig zerstört.

Die Feuerwehr List konnte nach rund einer Stunde abrücken, wie sie mitteilt. Allerdings blieb demnach ein Ermittlungsteam der Polizei vor Ort. Gegen 3 Uhr morgens gab die Polizei die Fahrbahn wieder frei und beendete daraufhin den Einsatz.