Bei einem Verkehrsunfall in Ahrensburg im Kreis Stormarn sind drei Männer verletzt worden, zwei davon schwer. Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei wurde der 29-Jährige schwer verletzt. Auch der 57 Jahre alte Beifahrer des entgegenkommenden Autos musste am Sonntag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 23 Jahre alte Fahrer dieses Wagens wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt.