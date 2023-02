Courteney Cox Foto: Damian Dovarganes/AP/dpa up-down up-down Leute „Friends“-Star Courteney Cox mit Hollywood-Stern gefeiert Von dpa | 28.02.2023, 03:00 Uhr

Als Monica Geller in „Friends“ wurde Courteney Cox berühmt - nach Jennifer Aniston, die in der Kult-Serie Monicas beste Freundin spielt, wird nun auch Cox mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt.