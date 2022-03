20.000 oder 120.000? Die Angaben zur Teilnehmerzahl an der Friedensdemo gingen bei Polizei und Fridays for Future weit auseinander. FOTO: Imago/Andre Lenthe 10. globaler Klimastreik Fridays for Future, die Polizei und ein Nebenkriegsschauplatz Von Jakob Drechsler | 23.03.2022, 09:18 Uhr

Vor dem nächsten großen Klimastreik an diesem Freitag ist in Hamburg ein Streit über die Größe bisheriger Demos entbrannt. Fridays for Future ist frustriert.