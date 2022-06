„Der zweite Durchgang war etwas hakelig, aber als Zweiter sollte ich nicht groß klagen“, sagte Freund, dem am Ende nur 2,8 Punkte auf Platz eins fehlten. Kurz vor seinem ersten Sprung stellte ihm ein Helfer an der Schanze eine Werbebande auf den Ski, der daraufhin brach. „Da war ich nervlich völlig kaputt“, sagte Freund. In Windeseile wurden die Sommerski des 23-Jährigen aus Rastbüchl präpariert, die Jury ließ ihn als Nachzügler den Durchgang beenden. Der zweite deutsche Hoffnungsträger Richard Freitag wurde gestern Fünfter, nachdem er beim Springen am Vortrag einen hervorragenden zweiten Platz belegt hatte – ebenfalls hinter Kofler, der damit in diesem Winter noch ungeschlagen ist.