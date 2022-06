Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Freitag gegen Frankfurt, Samstag gegen Volendam HSG: Doppel-Test mit Fest Von Uli Mentrup | 04.08.2011, 16:26 Uhr

Nur zwei Heimspiele bestreitet der Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen in der gesamten Saisonvorbereitung. Am heutigen Freitag erwartet er um 19.30 Uhr den Drittligisten HSG Frankfurt, am morgigen Samstag um 17 Uhr tritt er gegen den niederländischen Meister HV KRAS/Volendam an. Beide Spiele finden in der Kreissporthalle in Nordhorn statt. Das Euregium steht wegen Umbauarbeiten zurzeit nicht zur Verfügung.