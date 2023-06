Sommer in Berlin: Je voller die Freibäder, desto größer der Bedarf nach Sicherheitspersonal. Archivfoto: dpa/Paul Zinken up-down up-down Vorfall am Sonntag Wieder Massenschlägerei zwischen Jugendgruppen in Berliner Freibad Von Mark Otten | 05.06.2023, 12:54 Uhr

Der Sommer in Deutschland ist noch gar nicht richtig in Fahrt gekommen, doch in den Freibädern geht es bereits hitzig zu. In Berlin ist es am Sonntag zu einer Massenschlägerei gekommen, die Polizei musste eingreifen.