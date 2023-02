Eine Frau in New York hat versucht, mit einem Käsekuchen ihre Doppelgängerin zu töten. Symbolfoto: Imago Images/Cavan Images up-down up-down Urteil gesprochen Identitätsklau: Frau versuchte Doppelgängerin mit Käsekuchen zu vergiften Von Laurena Erdmann | 10.02.2023, 12:15 Uhr

In New York ist eine Frau des Mordversuches schuldig gesprochen worden, nachdem sie eine Doppelgängerin mit einem Käsekuchen vergiftete und ihre Identität stehlen wollte. Auch in Deutschland gab es einen ähnlichen Fall.