Baden-Württemberg Frau ringt nach Blitzeinschlag weiter um ihr Leben Von dpa | 14.08.2023, 05:26 Uhr | Update vor 11 Min. Blitzeinschlag in Baum Foto: Sascha Baumann/All4foto.de/dpa up-down up-down

Ein Blitz schlägt in einen Baum ein - und trifft damit auch die Menschen, die darunter an einem Biertisch sitzen. Ein 35 Jähriger ist in der Folge gestorben. Doch er war nicht alleine.