In Oldenburg in Holstein ist eine Frau am Freitagabend getötet worden. Symbolfoto: dpa/David Inderlied Gewalttat im Norden Frau in Oldenburg in Holstein auf offener Straße getötet – Verdächtiger gefunden Von dpa | 13.05.2023, 07:41 Uhr

Schock in Oldenburg in Holstein: Eine Frau ist am Freitagabend auf offener Straße getötet worden. In der Wohnung des mutmaßlichen Täters fand die Polizei später eine zweite Leiche.