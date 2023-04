Als die Polizei wegen des Notrufs am Mehrfamilienhaus ankam, versuchte ein Mann, sich das Leben zu nehmen. Für die Frau kam die Hilfe zu spät. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Tote Frau in Schleswig-Holstein Grausamer Fund in Kiel: Frauenleiche in Keller entdeckt Von dpa | 01.04.2023, 17:29 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Anwohner entdeckt in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Kiel in Schleswig-Holstein eine Frauenleiche. Nach Ankunft der Polizei kommt es im selben Gebäude zu einem Suizidversuch.