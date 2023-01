Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Krimilalität Frau in Geschäft in Markdorf erschossen - Haftbefehl Von dpa | 22.01.2023, 16:05 Uhr

In einem Geschäft in der Nähe des Bodensees wird eine Frau erschossen. Sie arbeitet dort. Ihr Ehemann sitzt nun in U-Haft.