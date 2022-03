Gerät zur Atemalkoholkontrolle FOTO: Sina Schuldt Panorama Frau fährt Schlangenlinie und wird gestoppt: 2,2 Promille Von dpa | 03.03.2022, 15:27 Uhr | Update vor 2 Std.

Ein aufmerksamer Autofahrer hat in Schwerin eine betrunkene Autofahrerin am frühen Morgen gestoppt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, war die 49-Jährige dem Mann am Mittwochmorgen aufgefallen, weil sie vor ihm fuhr und ihr Wagen dabei einige Male gefährlich in den Gegenverkehr geriet. Autofahrer mussten mehrfach ausweichen.