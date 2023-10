Aufregung nach Bissen im Kino Bettwanzen-Alarm in Frankreich? Minister sieht keinen Grund zu Panik Von Alexander Barklage | 03.10.2023, 20:29 Uhr Bettwanzen saugen Blut und sondern dabei ein gerinnungshemmendes Sekret ab, das starken Juckreiz auslöst. Foto: dpa/Sina Schuldt up-down up-down

Bettwanzen sind in Frankreich plötzlich ein großes Gesprächsthema und beschäftigen auch die Regierung. Los ging alles noch in den Sommerferien, als es Aufregung um Wanzen in einem Pariser Kino gab.