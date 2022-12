Frank Zappa Foto: Frank Leonhardt/dpa up-down up-down Avantgardist Frank Zappas Jazzrock-Alben zum 50. Jubiläum Von dpa | 19.12.2022, 16:14 Uhr

An das Katastrophenjahr 1971 im Leben des Frank Zappa schließt sich eines der experimentellsten Schaffensphasen des Musikers an. Die Alben „Waka/Jawaka“ und „The Grand Wazoo“ entstehen. Ein Boxset erinnert an die legendären Platten.