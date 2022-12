Bundespräsident verleiht Verdienstorden an Frank Zander Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down Verleihung Frank Zander mit zweitem Bundesverdienstkreuz geehrt Von dpa | 05.12.2022, 15:44 Uhr

Seit Jahren unterstützt Frank Zander Obdachlose in Not. Dafür erhält der Entertainer sein zweites Verdienstkreuz. Bei der Ehrung erzählt er, was ihn manchmal bei seinem Engagement so richtig umhaut.