Flugzeugunglück in Hohn: Die Feldjäger der Bundeswehr sind vor Ort. Die Ermittler gehen von zwei Toten aus. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Learjet von Airbus-Tochter GFD Tragischer Flugzeug-Unfall nahe Kiel: Ermittler gehen von zwei Toten aus Von Aljoscha Leptin / Frank Höfer | 15.05.2023, 14:56 Uhr

In Hohn in Schleswig-Holstein hat sich am Montag ein tragischer Flugzeugunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen sind dabei zwei Menschen gestorben.