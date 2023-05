Flugzeugabsturz in Wetzlar: Trümmerteile des Segelfliegers am Unglücksort. Foto: Christoph Weiss, Laubach/Fuldamedia /dpa up-down up-down Unglück in Wetzlar Flugzeugabsturz in Hessen: Pilot im Segelflieger tödlich verunglückt Von dpa | 29.05.2023, 13:04 Uhr

In Wetzlar in Hessen ist am Pfingstsonntag ein lauter Knall zu hören. Ein Segelflugzeug ist abgestürzt. Für den Piloten kommt jede Hilfe zu spät.