Flughafen Paderborn-Lippstadt Foto: Friso Gentsch / dpa up-down up-down Luftverkehr Flugzeug nach Bombendrohung in Paderborn gelandet Von dpa | 14.11.2022, 08:10 Uhr

Ein Telefonanruf bei der polnischen Flugsicherung versetzt 200 Menschen an Bord eines Airbus A321 in Unruhe: es soll eine Bombendrohung geben. Das Flugzeug muss in Deutschland zwischenlanden.