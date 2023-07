Frust bei Fluggästen: Wegen einer Aktion der „Letzten Generation“ konnten in Hamburg am Donnerstag keine Flugzeuge starten oder landen. Foto: dpa/Bodo Marks up-down up-down Blockaden in Düsseldorf und Hamburg „Letzte Generation“ sorgt für Flugausfälle: Diese Rechte haben Passagiere Von Jakob Patzke | 13.07.2023, 14:25 Uhr

Mitglieder der „Letzten Generation“ haben am Donnerstag den Flugverkehr in Düsseldorf und Hamburg lahmgelegt. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen. Welche Rechte haben Fluggäste in solchen Fällen?