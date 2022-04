Das Fahrzeug überquerte die Grenze zu den Niederlanden und entfernte sich weiter in rasendem Tempo. Die Fahrt endete ziemlich abrupt an einem Betonpfahl in der Nähe eines Bahnüberganges. Der Pole ließ das an der Vorderfront völlig zerstörte Auto mit laufendem Motor stehen und setzte die Flucht zu Fuß fort.

Die inzwischen eingesetzten niederländischen Polizeibeamten mit Hund und ein zufällig anwesender Beamter des niederländischen Zolls beteiligten sich ebenso an der Fahndung wie das grenzüberschreitende Polizeiteam. Die Streife der niederländischen Polizei nahm kurze Zeit später den flüchtigen Autodieb auf einer Wiese an einem Waldrand fest. Fast zur gleichen Zeit gab der Eigentümer des Passat bei der Polizei in Kleve eine Diebstahlanzeige auf.