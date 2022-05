ARCHIV - Paul McCartney, Musiker aus Großbritannien. Foto: Ian West/PA Wire/dpa/Archivbild FOTO: Ian West Weltstar Flashmob-Video zum 80. von Paul McCartney in Hamburg geplant Von dpa | 02.05.2022, 15:28 Uhr

Zum 80. Geburtstag von Paul McCartney plant die Band Salamanda ein besonderes Geburtstagsständchen von der Hamburger Reeperbahn für den Ex-Beatle. Am Samstag (7. Mai, 14.00 Uhr) soll es auf dem Beatles-Platz einen Flashmob für den Musiker geben, wie die Veranstalter am Montag in Hamburg mitteilten. Anlass ist der Videodreh zum Lied „Song for Paul“, das pünktlich zum 80. Geburtstag von Paul McCartney am 18. Juni veröffentlicht werden soll.